Tuttosport: “Per Djidji altri due anni con adeguamento. Si punta a Luvumbo”

"Il Toro, dunque, ha proposto un rinnovo (più o meno, secondo spifferi di mercato) da 800mila euro a stagione più bonus. Per bonus si intende la conquista dell’Europa. In questo caso il giocatore avvicinerebbe il milione all’anno. Tra l’altro meritati visto quello che ha fatto vedere, soprattutto in questa stagione. E sarebbe un guadagno, tecnico e finanziario, anche per il club. Sotto l’aspetto tecnico si troverebbe un giocatore calato completamente nell’ambiente, forte, con ancora un paio d’anni buoni per esprimersi a livelli massimi. E sarebbe un guadagno anche sotto l’aspetto economico: quanto costerebbe, infatti, un giocatore per rimpiazzarlo? E probabilmente non garantirebbe le stesse prestazioni di Djidji". Così Tuttosport sul rinnovo del difensore francese tanto apprezzato da Juric. Più difficile la situazione per Singo: "Più complesso, invece, il discorso su Singo il cui contratto scade nel 2024. Le trattative per il prolungamento vanno a rilento e tra mille difficoltà. In occasione della sfida casalinga con il Napoli il presidente Cairo ha ospitato il suo procuratore (Maxime Nana) e sembrava che la strada verso l’accordo fosse spianata, in netta discesa. Così, al momento, non è". Questi, invece, i costi di Luvumbo Zito: "Se il Cagliari restasse in B, farebbe fatica a trattenerlo (Luvumbo potrebbe costare sui 4, 5 milioni). In caso di promozione, invece, costerebbe automaticamente molto di più e il club sardo avrebbe strumenti e motivazioni ben maggiori per continuare a valorizzarlo".