Tuttosport: “Per Doig la carta giusta è Karamoh, il Monza insiste per Radonjic”

Tuttosport fa il solito punto sul mercato del Torino che in questo momento è impegnato nella trattativa con il Monza per la cessione di Nemanja Radonjic. La società brianzola è interessata al trequartista serbo che sembra intenzionato a trasferirsi alla corte di Palladino ma la società granata per liberarlo chiede 3,5 milioni di euro che al momento non sono ancora stati offerti. Questa cifra permetterebbe al Toro di potersi fiondare sul mercato in entrata dove c'è l'esigenza di trovare un nuovo esterno sinistro di piede mancino. Da tempo il preferito del club di Cairo è senza dubbio Josh Doig del Verona. Per il cartellino del calciatore scozzese, la società scaligera chiede 6 milioni di euro. I granata però vorrebbero provare ad inserire il nome di Yann Karamoh nell'affare per provare ad abbassare questa richiesta. Il DT del Torino, Davide Vagnati, segue però sempre anche il profilo di Owen Wijndal, 24enne dell'Ajax per la fascia sinistra come alternativa a Doig.