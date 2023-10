Tuttosport: “Per fortuna c’è Tameze. E con l’Inter va in mezzo”

"Per fortuna c'è Tameze - scrive Tuttosport nell'edizione odierna, riflettendo sui singoli granata - Capita spesso che nei momenti di difficoltà a emergere sia il giocatore che non ti aspetti. E' appunto il caso di Tameze: il Toro, nello specifico Vagnati, lo ha prelevato per 2,8 milioni dal Verona". Al contrario sono in difficoltà gli altri centrocampisti: "Ricci non riesce a ritrovare il passo che gli consentiva di tradurre in pratica gli input trasmessi dal cervello, mentre a Ilic sta mancando un po’ tutto: dalla brillantezza alla condizione". Conclude al quotidiano: "Alla ripresa, la coppia di mezzeali inizialmente scelta da Juric sarà formata da Ricci e Tameze. Lo suggeriscono il calo e la partenza con la Serbia di Ilic, nonché le buone prestazioni di Tameze stesso".