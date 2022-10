Tuttosport: “Per gennaio obiettivo Darder, si può chiudere tra i 6 e i 7 milioni”

Quest'oggi Tuttosport riporta una notizia sul mercato in entrata del Torino. Sulle pagine del quotidiano piemontese si può leggere dell'interessamento della società granata per il centrocampista spagnolo Sergi Darder. Il Torino ha bisogno di rinforzarsi nella zona centrale del campo e il nome del mediano di proprietà dell'Espanyol era già finito sul taccuino degli osservatori granata la scorsa estate. Il costo di Darder negli ultimi mesi è lievitato e oggi Davide Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, potrebbe provare a chiudere l'operazione sulla base di una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Il 28enne spagnolo non è però l'unico centrocampista che piace al Toro. I granata seguono anche Jean-Victor Makengo dell'Udinese e Sofyan Amrabat della Fiorentina ma per questi ultimi due il costo del cartellino è alto: circa 15 milioni. In questo scenario si ridurrebbe il minutaggio, già molto basso, di Emirhan Ilkhan che a gennaio potrebbe andare via in prestito.