Tuttosport: “Per il centrocampo spuntano Benassi e Zurkowski della Fiorentina”

Tuttosport questa mattina riporta alcune notizie di mercato del Torino. I granata sono alla ricerca di un nuovo centrocampista in questi ultimi giorni di mercato. La Fiorentina attualmente in rosa ha troppi giocatori in mediana e per questo motivo alcuni di questi sono in uscita. Il Toro si è interessato a due profili della formazione viola, si tratta di Szymon Zurkowski e di Marco Benassi (per quest'ultimo sarebbe un ritorno in granata). Il polacco la scorsa stagione ha disputato un bel campionato ad Empoli in prestito e proprio il club azzurro vorrebbe riprenderlo anche per l'anno prossimo. Anche Benassi l'anno scorso era ad Empoli ma per lui l'annata non è stata altrettanto positiva. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro tra Vagnati e Pradé per discutere di queste due situazioni.