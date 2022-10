Tuttosport: “Per le corsie esterne piace Arnau Martinez del Girona”

Quest'oggi Tuttosport si concentra sul mercato del Torino. Secondo il quotidiano piemontese la formazione granata a gennaio potrebbe fare un tentativo per l'acquisto di Arnau Martinez, esterno del Girona. L'esterno spagnolo ha le qualità giuste per il calcio che piace fare a Juric nel suo 3-4-2-1. Si tratta di un profilo giovane dato che è nato nel 2003 e che è solito giocare sulla fascia destra ma può anche all'occasione spostarsi sull'out mancino. Martinez fa parte del gruppo dell'Under 21 spagnola e ha costo di circa 5/6 milioni, nel prossimo mercato di gennaio i granata potrebbero fare un tentativo per portare in Serie A il giovane spagnolo. Molto dipenderà anche dal destino di Singo che ha mercato e potrebbe assicurare al Toro una plusvalenza milionaria.