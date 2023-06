Tuttosport: “Per Ricci e Schuurs prove di blindatura”

"Blindarli a Torino e buttare la chiave del Filadelfia. Metaforicamente parlando, s'intende, ma il senso del mercato del Toro ruota attorno a questi concetti quando si parla dei giocatori migliori. Soprattutto quelli di proprietà. Ragionamenti che, per motivi differenti, riguardano da vicino due pedine in particolare: Samuele Ricci e Perr Schuurs". Così scrive Tuttosport nell'edizione odierna, che sposta la lente d'ingrandimento sulla situazione di mercato di entrambi i giocatori. Il quotidiano però specifica che si tratta di situazioni diverse. "Per quanto riguarda Ricci, infatti, immaginarlo ancora con la maglia granata è un'ipotesi altamente plausibile. Per Schuurs, invece, le prospettive sono molto diverse. Anche perché nel suo ruolo scarseggiano profili interessanti in tutta Europa. Lui è uno dei pochi difensori centrali a mettere d’accordo praticamente tutti: è forte, è un prospetto di campione e ha tutte le carte in regola per essere una risorsa valida pure per una big".