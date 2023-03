Tuttosport: “Per riscattare Miranchuk e Vlasic si spenderebbe più di 25 milioni”

"Nello spogliatoio si coglie preoccupazione. Si allargano dubbi, quando non sconcerto. I giocatori chiamano i loro agenti per sapere se abbiano novità, indicazioni nuove "Che ne sarà di tanti noi, se il mister se ne andrà?". Il Torino è anche una società scheletrica, le figure dirigenziali si contano su una mano, mancano ruoli apicali e cuscinetti intermedi. Nonostante tutto, Juric sta cercando di tenere alte nel gruppo l’attenzione e le motivazioni, ma cosa ci sia nella sua testa fino in fondo lo sa solo lui, a oggi: e la medesima riflessione può riguardare le strategie recondite di Cairo". Così Tuttosport sulla situazione riscatti. Dalla conferma o meno di Juric dipenderà anche il futuro di alcuni trequartisti come Miranchuk e Vlasic: "Per riscattare Vlasic dal West Ham occorrerebbero a fine stagione quasi 15 milioni. E 12 per comprare Miranchuk dall’Atalanta (che ha già ampiamente fatto sapere di non voler concedere alcun tipo di sconto al Torino)". Ci sarebbero già delle alternative in caso di addio del tecnico: "Il presidente stima molto Zanetti, ex giocatore granata durante la sua presidenza: ad Empoli sta facendo bene (salvezza già quasi sicura). Piace a Cairo e Vagnati anche Alessio Dionisi, ma può essere complicato strapparlo al Sassuolo".