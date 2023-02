Tuttosport: “Pericolo giallo per Schuurs: rischia di saltare il derby”

L'attenzione in casa granata è rivolta in parte alla situazione di Perr Schuurs. Sì perché il difensore olandese è in diffida, e in caso di ammonizione contro la Cremonese lunedì salterebbe il derby contro la Juventus, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Il cartellino giallo ricevuto da Perr Schuurs contro il Milan non ci voleva proprio. Il difensore olandese è infatti entrato in diffida quando il derby si sta avvicinando: lunedì il Torino affronterà la Cremonese, la settimana dopo se la dovrà vedere allo Stadium contro la Juventus (martedì 28 alle 20.45). Quello preso a San Siro è un giallo che il difensore avrebbe forse potuto evitare, che gli è stato sventolato in faccia dopo aver perso palla un po’ ingenuamente. Ora il rischio che la squadra granata arrivi alla sfida contro i bianconeri senza il suo perno della difesa c’è: ci sarà da capire se contro i grigiorossi Ivan Juric deciderà di preservare Schuurs per essere sicuro che non incappi in altre ammonizioni o se invece lo schiererà regolarmente in campo, considerando anche che per difendere il settimo posto sarà importante non lasciare per strada troppi punti. Certo è che la diffida proprio alla vigilia di una partita così sentita, come appunto il derby, rischia di condizionare anche l’eventuale prestazione dell’olandese".