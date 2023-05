Tuttosport: “Piace Darder, costa 12 milioni ma con l’Espanyol in B c’è lo sconto”

Tuttosport lancia una notizia di mercato che riguarda da vicino il Torino. Uno degli obiettivi da tempo della dirigenza granata è Sergi Darder, trequartista di proprietà dell'Espanyol che lo scorso dicembre ha compiuto 29 anni. Si tratta di uno dei punti di forza della società spagnola che ha un accordo con il giocatore valido fino al 2026 e per il quale la richiesta è sempre stata di circa 12 milioni di euro. Ora però l'Espanyol è a forte rischio retrocessione in seconda divisione e questa potrebbe diventare una ghiotta occasione per il Torino per portare a casa Darder con lo sconto. Secondo Tuttosport, infatti, il prezzo del trequartista spagnolo potrebbe scendere attorno ai 6-7 milioni di euro magari in prestito con obbligo di riscatto. La formazione iberica non potrebbe infatti trattenere in seconda divisione un giocatore capace di segnare 22 reti e fornire 22 assist nelle 216 partite giocate negli ultimi 6 anni di Liga.