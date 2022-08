Tuttosport: “Praet esce allo scoperto: vuole solo il Toro”

Dennis Praet vuole solo il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, "il trequartista belga ha avuto un lungo faccia a faccia con il tecnico Brendan Rodgers chiedendogli più spazio. E aggiungendo con toni autoritari che se non rientra nei suoi piani preferisce andare via per giocare con continuità. È la prima volta che il giocatore belga prende l’iniziativa di parlare così esplicitamente del suo futuro. Evidentemente da Torino, come è giusto che sia, gli hanno ricordato che per chiudere certe operazioni ci vuole la volontà del giocatore. E così Praet, spinto dalla grande voglia di tornare a Torino, dalle speranze è passato ai fatti". Il Toro vuole Praet e Praet vuole il Toro: il club granata e il Leicester ora devono trovare l'accordo per riportare il belga sotto la Mole.