Tuttosport: “Praet vorrebbe tornare al Toro, la palla passa al Leicester”

Non è un mistero che Dennis Praet sia rimasto nella lista dei desideri di Juric e del Toro, e lo stesso belga non disdegnerebbe un ritorno in granata dopo lo scarso utilizzo al Leicester, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Dennis Praet ha perso i Mondiali, per colpa del Leicester. [...] Le richieste esagerate del Leicester a fine agosto avevano nei fatti gambizzato le speranze di Juric, che ne aveva chiesto il ritorno. E Praet sarebbe stato felice di rientrare a Torino, dove aveva sempre giocato con continuità, a parte quando aveva dovuto alzare temporaneamente bandiera bianca per alcuni problemi fisici. A gennaio il Torino sarebbe anche disposto a riportarlo a casa".