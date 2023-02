Tuttosport: “Preso Gravillon, salta Lovato. Hien no: vuole troppo”

"Due paracadute - scrive Tuttosport in riferimento agli ultimi colpi di mercato del Torino - Uno per la difesa, Andreaw Gravillon, 24 anni (era al Reims), e uno per il centrocampo, il coetaneo Ronaldo Vieira (Sampdoria). Tutt’attorno, due fumate nere: l’ennesima, quella definitiva, per Isak Hien (Verona), ma anche per un altro difensore centrale, Matteo Lovato della Salernitana". Il centrocampista, arrivato nell'ambito dello scambio con Ilkhan: "ha più esperienza del turco 18enne, da mesi un desaparecido con Juric. Inoltre era già stato allenato in A da Ivan a Verona nel 2020". Gravillon è stato preso in prestito con diritto di riscatto: "Il diritto di riscatto (circa 6 milioni più bonus, con eventuale contratto sino al ‘27) consentirà al Torino a fine stagione di decidere se acquistarlo o restituirlo al mittente. Al di là dell’improvvisa lungodegenza di Zima, il francese se convincesse potrebbe essere acquistato anche come sostituto futuro di Koffi Djidji". Saltato infine Hien, secondo il quotidiano l'entourage avrebbe richiesto uno stipendio di 1.5 milioni di euro netti, più del doppio di quanto attualmente percepito al Verona.