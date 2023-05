Tuttosport: “Progetti e mercato: Juric incontra Vagnati, Schuurs resta e rinnova”

Nel giorno della penultima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il Torino impegnato sul campo dello Spezia, nell'edizione odierna di Tuttosport si parla tanto di futuro. Sul quotidiano, infatti, si legge di un incontro tra i vertici granata nei giorni scorsi in cui ci si è proiettati sulla prossima stagione. "Mercoledì scorso importante summit al Filadelfia alla quale hanno partecipato Vagnati, il suo braccio destro Moretti, Juric e il vice Paro. Nell’occasione Vagnati ha illustrato al tecnico croato, e al suo vice, la situazione delle ultime trattative. Un modo per fargli capire che sta cercando di seguire le sue indicazioni (dal rinnovo di Djidji al riscatto di Vlasic e Miranchuk, tanto per cominciare). Si è anche discusso del programma della prossima stagione. Si andrà in ritiro a Pinzolo e per due settimane la squadra lavorerà in Trentino nell’alta Van Rendena da metà luglio in poi. Ci sarà, come è successo la passata stagione, un pre-raduno al Filadelfi a (4-5 giorni): verranno effettuati test fisici su cui poi lavorare durante il ritiro vero e proprio". Ritiro al quale dovrebbe partecipare anche Perr Schuurs, che, stando alle parole del suo entourage, riportate da Tuttosport: "Nella prossima stagione resterà al Toro! Al 100%...". Inoltre, il quotidiano spiega che: "Il difensore dovrebbe allungare il contratto oltre l’attuale scadenza fissata nel 2026: le parti annusano già l’aria, partendo dal presupposto che la volontà è continuare assieme".