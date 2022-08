Tuttosport: “Pronti 8 milioni per far tornare Praet a Torino”

Tuttosport oggi in edicola informa che il Torino vuole tentare ancora una volta di portare Praet in granata: "Il piano è pronto. La prossima settimana Davide Vagnati spedirà la sua ultima proposta ufficiale al Leicester per Dennis Praet, 28 anni, il giocatore che Ivan Juric vorrebbe come regalo di compleanno e non solo. Del resto, il tecnico croato è stato molto chiaro, visto che prima delle vacanze estive aveva inserito l’ex sampdoriano al primo, primissimo posto con netto distacco su tutti, nella lista preferenziale consegnata a Vagnati e Cairo. [...]. Ed eccoci alla proposta granata che sta per partire: prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni ma anche acquisto diretto alla stessa cifra. Considerando che Praet percepisce un ingaggio di circa 2 milioni netti (quasi 4 al lordo) e un contratto che scade nel 2024, il Leicester dovrà sborsare 8 milioni ed è chiaro che con gli 8 che potrebbe incassare dai granata arriverebbe in due anni a raggiungere un utile di 16 milioni, una cifra comunque importante soprattutto perché, come detto, al momento non ci sono acquirenti". Poi focus sui compleanni di Rodriguez e Juric: "E oggi i suoi giocatori, nel giorno del suo compleanno (è anche quello di Ricardo Rodriguez, che ne compie 30), oltre a fargli gli auguri gli proporranno un brindisi per sabato sera dopo la partita di Cremona, magari per festeggiare una vittoria che proietterebbe il Toro nell’alta classifica. E lunedì prossimo, dopo la ripresa degli allenamenti, il tecnico inviterà la squadra a cena. Per festeggiare ma anche per consolidare sempre più un gruppo che sta lievitando a sua immagine e somiglianza, come del resto lui stesso ha dichiarato gonfiando il petto dopo il pareggio con la Lazio: "I ragazzi si stanno dimostrando più forti delle difficoltà, sono riusciti a compattarsi e a tirare fuori il meglio".