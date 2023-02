Tuttosport: “Quanti guai per Juric, Vlasic verso il forfait e pure Ilic a rischio”

Tuttosport analizza la situazione infortuni in casa Torino in vista del derby di martedì sera in casa della Juventus. La notizia delle ultime ore è che il nuovo arrivato Vieira resterà fermo ai box per alcune settimana per una lesione al bicipite femorale sinistro. Oltre a lui anche Vlasic dovrebbe saltare la sfida contro la Juve mentre per Ricci ed Ilic rimane ancora il dubbio. L'ex Verona rischia di restare fuori dalla stracittadina per una contusione che ha avuto la conseguenza di portargli un ematoma intramuscolare. Il regista ex Empoli invece spera di riuscire almeno ad essere convocato per questo attesissimo derby contro i bianconeri. Come lui anche Adopo sta meglio dopo una leggera distorsione al ginocchio subita negli scorsi allenamenti. La lista degli infortunati del Toro comprende anche i lungodegenti Zima e Lazaro (oltre a Pellegri che è sulla via del recupero e potrebbe tornare dopo la Juventus) e contando anche l'assenza di Aina per squalifica, Juric dovrà far fronte a parecchi guai a pochi giorni dalla partita più sentita dell'anno.