Tuttosport: “Questione Lukic, interviene Cairo: si tratta il rinnovo”

Urbano Cairo è intenzionato a mettere ordine in casa Toro: le parole dell'agente di Lazaro non sono piaciute alla società granata (al giocatore piace Torino ma preferirebbe giocare in Champions League), e la questione Lukic ancora non si è conclusa. Difatti, il centrocampista serbo - ora in Nazionale - è disposto a voler continuare la sua avventura in granata, come lui stesso ha dichiarato dopo l'accaduto prima della gara contro il Monza: "Il Toro e Juric puntano molto su di lui e, quindi, c’è la volontà di tutte e due le parti di trovare al più presto un’intesa. La firma del serbo, inutile nasconderlo, sarebbe un bel segnale per tutto l’ambiente in un momento cruciale della stagione. Cairo ha intenzione di chiudere il discorso al più presto", scrive Tuttosport. Intanto, tutti i giocatori in questo momento con le rispettive nazionali stanno dando buoni segnali: Lukic è tornato al gol, Singo sta facendo la differenza con la Costa d'Avorio e anche tutti gli altri sono scesi in campo almeno una volta. Ed è anche in queste occasioni di stop della Serie A, infatti, che il direttore sportivo Davide Vagnati - in scadenza nel 2023 - si mette al lavoro con i suoi osservatori per cercare dei possibili obiettivi per il mercato di gennaio. Al momento, la priorità è una punta, considerando che con l'infortunio di Pellegri - che svolgerà le visite domani, 26 settembre - l'unico altro giocatore a disposizione di Ivan Juric rimane Sanabria.