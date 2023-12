Tuttosport: “Questo è un Toro da godere”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna di Tuttosport esalta la prestazione dei granata ieri contro l'Atalanta. La squadra è scesa in campo molto motivata e ha regalato ai tifosi una prestazione di altissimo livello, ritrovando i tre punti. A seguire le parole del quotidiano: "Èstata lunga e bella, bellissima, la Notte granata, cominciata sabato con la festa per i 117 anni della società e proseguita ieri con una delle più importanti vittorie dell'era Juric, al termine di una prestazione impeccabile e contro una delle maledizioni dei tempi recenti". Decisivo Zapata, su cui il quotidiano afferma: "Torna al gol dopo 71 giorni: tanti, troppi, per un bomber della sua caratura. Ora a goderselo è Juric, che sa bene quanto dalla verve del colombiano dipenda larga parte del destino della sua squadra"