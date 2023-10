Tuttosport: “Questo sì che è un Buongiorno!”

"Esattamente un mese fa, il 27 settembre - scrive Tuttosport nell'edizione odierna parlando dell'infortunio di Alessandro Buongiorno - Lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro". In questo mese il Toro è sprofondato, continua il quotidiano: "Quattro partite per uno sprofondo: sette gol presi, nessuno segnato e quel misero punticino guadagnato contro il Verona (ma buttandone via tre, potenzialmente)". Ora la speranza di Torino e Buongiorno è di ripartire da zero. Conclude il quotidiano: "A Lecce, domani, Buongiorno tornerà in campo. Questi ultimi due giorni al Filadelfia hanno dato un esito positivo, più che confortante: Alessandro è perfettamente guarito".