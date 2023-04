Tuttosport: “Radonjic costretto a fermarsi”

"Stop di circa tre settimane per Nemanja Radonjic: l’attaccante serbo, uno tra i giocatori granata più in forma nell’ultimo periodo, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una lesione al retto femorale sinistro - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . Uno stiramento alla coscia, insomma. I successivi esami potranno aiutare a stabilire con maggior esattezza i tempi di recupero, comunque l’esterno offensivo salterà la prova di questa sera contro l’Atalanta, la trasferta di mercoledì a Genova dove i granata affronteranno la Samp, quindi il turno di campionato nel quale il Toro ospiterà il Monza. La speranza del tecnico è riaverlo per la sfida del Bentegodi contro il Verona".