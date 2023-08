Tuttosport: “Radonjic deve prendersi il Torino sulle spalle”

Anche l'edizione odierna di Tuttosport parla di mercato per il Torino, ecco le parole del quotidiano: "Al Torino servirebbero sia un centravanti sia un fantasista, ma difficilmente arriveranno entrambi: il ventaglio delle soluzioni per il giocatore che possa ricoprire due ruoli si ampia. I nomi più importanti sono quelli di Barrow, Origi e Boadu. Non è facile per Vagnati muoversi cercando di reperire un giocatore sia prolifico che dall'assist facile avendo poche risorse da investire. Per quanto riguarda l'esterno, il Torino ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Soppy, manca il sì del giocatore. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fallisse l'assalto a Soppy, restano Mazzocchi e Corrado, ma Vagnati spera di consegnare l'esterno dell'Atalanta a Juric già oggi. In uscita invece c'è Berisha, che firmerà per una stagione con l'Empoli, Ilkhan intanto passa al Basaksehir in prestito secco." Non solo mercato, il quotidiano dedica un riquadro a Radonjic, di seguito le parole di Tuttosport: "Serve un altro Radonjic per meritare quel 10, le sue qualità sono fuori discussione, tuttavia il trequartista fatica ad essere incisivo e a prendersi il Toro sulle spalle. Il serbo contro il Milan non ha convinto, Juric ha fiducia in lui, ma deve mostrare con continuità il talento e la fantasia. Domenica arriva il Genoa: toccherà a lui riuscire ad aprire gli spazi".