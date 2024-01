Tuttosport: “Radonjic, sì al Monza. Il Toro vuole 3.5 milioni, cerca soldi per Doig”

"Radonjic ha dato la sua disponibilità a trasferirsi da Palladino - scrive Tuttosport in un focus dedicato al mercato granata - Rado, da mesi ai margini, è sul mercato da dicembre. Verso la fine dell’anno si era rivelato l’interesse del club brianzolo e di Palladino. Nei giorni scorsi, tuttavia, Vagnati ha ricevuto un’offerta più che mai allettante da una squadra della Mls, i californiani del San Jose Earthquakes. Sul piatto, 3,5 milioni: Radonjic ha risposto picche". Conseguentemente, secondo il quotidiano, Vagnati vorrebbe che il Monza pareggiasse o si avvicinasse quanto più possibile all'offerta statunitense per Radonjic e ha passato la palla a Galliani. Conclude Tuttosport: "Si consideri che Vagnati deve cedere, per poter ingaggiare qualcuno. E al momento la priorità porta al terzino sinistro di spinta Doig, valutato dal Verona non meno di 6 milioni. Troppi, per il Torino".