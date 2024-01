Tuttosport: “Radonjic: si discute col Maiorca”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio è dato al mercato. Resta un punto interrogativo il futuro di Nemanja Radonjic, sul quale il quotidiano scrive: "Trovare un accordo con il Maiorca per cedere Radonjic: è questo uno degli obiettivi principali di Vagnati. Radonjic ha ascoltato con interesse la proposta arrivata dal club spagnolo, però a mancare è un accordo tra le due società. I contatti tra le parti proseguiranno e si cercherà di arrivare alla fumata bianca". Tuttosport parla poi di Lovato: "Zima ha chiesto di giocare di più. Era stato preso dallo Slavia Praga per 5 milioni. Che possono rientrare dall'Amburgo o dall'Hertha Berlino che lo vogliono. Così da impiegare la stessa quantità di denaro, o anche qualcosa di meno, per rivolgere alla Salernitana l’offerta perLovato".