Tuttosport: “Radonjic-Vlasic-Miranchuk, vietato lasciarseli sfuggire”

"Nelle intenzioni di Juric, l’altra sera Nikola Vlasic avrebbe dovuto riposare. Giustamente, anche, visto che il trequartista croato è il giocatore del Torino più utilizzato dopo Milinkovic-Savic" esordisce nell'edizione odierna Tuttosport. Alla fine Vlasic, complice il forfait di Pellegri, non ha riposato. E alla fine ha brillato contro la Sampdoria insieme a Radonjic. Vlasic è il pitbull di Juric, come ha detto il tecnico granata, ed è un giocatore insostituibile per i granata. "Il prestito contempla un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una cifra non bassa per le abitudini granata, perché di più sono stati pagati soltanto Verdi e Zaza. Ma resta un affare: non a buon mercato, ma un affare". Miranchuk è "sempre più utile, Juric non può fare a meno della sua intelligenza tattica". Infine, Radonjic: "Di fatto, con un milione e 900.000 euro da versare al Marsiglia il suo riscatto è già un affare sia finanziario, sia tecnico. Perché lui a Torino si trova bene, sembra rinato, e ha incassato i complimenti di Juric e Cairo".