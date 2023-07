Tuttosport: “Ricci ai tifosi: ‘Resto’. Ma Lotito alza l’offerta”

Da Pinzolo Samuele Ricci rassicura i tifosi: "Resto" ha detto a qualche tifoso sugli spalti mentre firmava autografi. Come è ormai risaputo, sul centrocampista granata è forte l'interesse della Lazio, con Maurizio Sarri grande estimatore dell'ex Empoli: "Lotito anche ieri non ha mollato la preda. Altre trattative con Cairo, previsto anche un nuovo incontro tra i due a Milano. Cairo ha in mente una cifra limite sotto la quale non scendere. Dal Torino sono fuoriuscite già da tempo più indiscrezioni, si parla di 25 milioni come minimo, anche se in questi ultimi giorni il tam tam ha alzato la posta a quota 30, però trattabili" scrive tra le sue pagine il quotidiano.