Tuttosport: “Ricci da blindare. Sanabria rientra in gurppo”

Si è concluso il calciomercato estivo, ma il Torino pensa già al futuro: tra i nomi in cima alla lista spunta Samuele Ricci, centrocampista che la società granata vuole blindare. Per il giocatore c'è in ballo il rinnovo fino al 2027/2028 - cercando di non ripetere la stessa situazione di Lukic - con in ballo la questione stipendio: Ricci quest'estate aveva rifiutato la Lazio di Lotito, e il Torino dovrà ora ricambiare. Intanto, sul piano lavorativo, Ivan Juric pensa già alla sfida con la Salernitana, nella quale avrà nuovamente a disposizione Sanabria: l'ipotesi a due punte, col numero 9 di fianco a Zapata, potrebbe diventare realtà. Un cambio di modulo funzionale anche ad aumentare il numero di gol della squadra: la scorsa stagione, il Torino era in cima alla classifica per fuorigioco. Due punte perciò, per provare a raggiungere risultati più concreti.