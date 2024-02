Tuttosport: “Ricci-Ilic lasciano 24 milioni di dubbi”

"Così non può bastare - afferma Tuttosport nell'edizione odierna - Il Toro ha un problema in mezzo al campo legato all’apporto di Ricci e Ilic. Entrambi stanno procedendo come i gamberi: dopo un buon avvio in granata, nel corso di questa stagione non si stanno più esprimendo sugli alti standard di rendimento passati". Motiva la propria posizione il quotidiano: "Avrebbero in dote le qualità per rendersi decisivi nella trequarti avversaria, e invece troppe sono state le partite nelle quali si sono per lo più limitati alla prima circolazione di palla". E in conclusione: "Ricci e Ilic doveva essere la giovane coppia di centrocampisti in grado di orchestrare il Toro, e invece uno dei due è spesso lasciato in panchina da Juric a beneficio di Linetty. Il polacco ha meno qualità, tuttavia possiede un’intelligenza tattica che ha finito per aiutare i granata più di quanto non abbiano saputo fare i più tecnici compagni di reparto. Tutti e tre, dall’inizio o a gara in corso, saranno impiegati domani a Roma: là dove Ricci e Ilic cercheranno la svolta, e Linetty nuove conferme".