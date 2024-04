Tuttosport: Ricci, l’ultimo treno

Inter-Torino è una gara che potrebbe voler dire molto anche per Samuele Ricci. Il mediano dei granata si gioca molto in questo match, specie in ottica Italia in vista del prossimo Europeo. Tuttosport si concentra proprio su questo aspetto nella sua edizione: "San Siro è una sede d’esame particolare, complicata, ma che un giocatore che vuole diventare grande deve saper affrontare al meglio: Ricci ora l’occasione per dimostrare il proprio valore e quanto vuole ancora crescere ce l’ha. E contro la squadra appena laureatasi campione d’Italia è un’occasione ancora più ghiotta del solito da cogliere. Pure in vista Europeo, che non si sa mai..."