Tuttosport: “Ricci senza paura in vista del derby”

"Samuele Ricci e Matteo Lovato sono diffidati e stasera, in caso di cartellino giallo, salteranno il derby - ricorda Tuttosport nell'edizione odierna - Juric non ha nessuna intenzione di evitare il pericolo giallo al centrocampista". Il quotidiano ipotizza la formazione per la sfida contro l'Empoli: "L'orientamento sembra quello di vedere una difesa a tre composta da Tameze, Buongiorno e Masina. Vojvoda, dal canto suo, potrebbe giocare a destra al posto del francese se quest’ultimo verrà dirottato a centrocampo a fianco di Ricci. Favorito per questa posizione, però, resta Linetty. Sulle corsie esterne via libera a Bellanova sulla destra e Rodriguez a sinistra". Chiudono Vlasic alle spalle della coppia Sanabria-Zapata.