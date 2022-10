Tuttosport: “Ricci sfida l’ex Pobega e Tonali”

"Avversari domani sera al Grande Torino, compagni in Nazionale - scrive Tuttosport in apertura nell'edizione odierna - A centrocampo la sfida tra i granata e il Milan è a nette tinte azzurre. Da una parte c’è Ricci, dall’altra Pobega, che nel Toro di Juric è maturato prima di far ritorno al Milan, e Tonali." Ricci sarà il perno del centrocampo granata contro il Milan: "Sarà un caso ma con il regista di Pontedera in campo i granata hanno vinto cinque partite e ne hanno pareggiate due. Ricci è un elemento molto importante se non decisivo, nella squadra del tecnico croato. Le sue caratteristiche sono d’altronde uniche. Anche Lukic è cresciuto nella capacità di rendere fluida la manovra, ma per circolazione di palla Ricci è una spanna sopra gli altri". E ora che sta iniziando a ricarburare e trovare continuità dopo l'infortunio, sarà chiamato ad alzare ancora l'asticella contro il Milan.