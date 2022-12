Tuttosport: “Rinnovo Juric fino al 2025? Arriva a dicembre”

Al via la fase 2 per il rinnovo di Juric: Davide Vagnati - dopo aver assistito ai Mondiali in Qatar - ora è tornato in Italia con l'obiettivo di blindare il tecnico granata. "Cairo è disposto ad aumentare l’ingaggio di Juric sopra i 2 milioni netti più bonus (il tetto che regola il contratto attualmente in vigore) sino a una soglia oscillante intorno ai 2,3 milioni netti, con stipendio a salire nel tempo sino ai 2 milioni e mezzo, sempre senza considerare i bonus legati a eventuali qualificazioni a una Coppa europea, anno dopo anno" scrive il quotidiano. Cairo e Vagnati hanno intenzione di "blindare il tecnico prima del ritiro del Toro in Spagna o al più tardi entro Natale" conclude Tuttosport.