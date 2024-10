Tuttosport: “Rinnovo per Vagnati fino al 2027”

L'autogol di Vagnati non cambia il futuro del direttore sportivo granata. Cairo non cambierà idea nonostante le dichiarazioni dell'uomo mercato del Torino su Che Adams. Come si legge da Tuttosport: "La notizia proprio dopo le parole del dt che hanno fatto infuriare i tifosi". Intanto però lo scozzese si "promette" al club granata: "Toro, per me sei una grande emozione e una grande occasione'"