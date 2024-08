Tuttosport: “Robin vieni al Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Ha chiesto ancora un pò di tempo Robin Gosens" - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - "Il Torino glielo ha concesso, ma non più di tanto, visto che, come sottolineava giovedì Urbano Cairo, tra una settimana comincia il campionato e l’acquisto dell’esterno è una mossa fondamentale". In conclusione: "Il Torino ha concesso ancora qualche giorno a Gosens, ma intanto si sta giustamente guardando attorno".