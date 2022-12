Tuttosport: “Rodriguez esalta Juric, la rinascita con il tecnico croato”

"Nella Svizzera che ha stupito in questo primo scorcio di Mondiale c'è lo zampino di Ivan Juric - scrive Tuttosport - Non direttamente, ma attraverso Ricardo Rodriguez. Il difensore mancino è apparso tra i più in forma della Nazionale elvetica, giocando per intero le 3 partite contro Camerun, Brasile e Serbia e facendosi apprezzare in una posizione diversa rispetto a quella ricoperta in granata. Con la Svizzera, infatti, Rodriguez agisce da terzino sinistro, suo vecchio ruolo prima che Juric lo trasformasse definitivamente in un centrale di sinistra nella sua difesa a 3". E proprio Rodriguez negli scorsi giorni ha esaltato Juric, spiegando di aver lavorato tanto con il croato negli ultimi due anni, anche sulla condizione fisica. Con Juric, "da oggetto misterioso, Rodriguez è tornato sui livelli degli anni al Wolfsburg, diventando prima titolare inamovibile nel Torino e poi – complice l’addio di Belotti in estate e la querelle sul rinnovo di Lukic – capitano". Ora Rodriguez ha un obiettivo: mettere nel mirino i quarti del Mondiale, traguardo che alla Svizzera manca dal 1954. Nel frattempo i tre serbi, eliminati da Qatar 2022, si godranno una settimana di vacanza prima di aggregarsi ai granata in Spagna.