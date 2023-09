Tuttosport: “Sabatini esalta Radonjic: un’azione incredibile”

è liberato di Hefti, giocatore tutt’altro che lento. E poi il controllo, la testa alzata per guardare la porta, il tiro in cui ha messo tutta la sua rabbia. Sì, è un gol alla Radonjic". Nessuno più di Walter Sabatini ha il diritto - o meglio: il dovere - di parlare del numero 10 del Toro e di commentare il capolavoro (applaudito sui social perfi no da Leao) con cui ha firmato la prima vittoria in campionato ed estasiato il popolo granata". E ancora: "Nel 2014, Sabatini era da tre anni il direttore sportivo della Roma. "Un giorno mi portarono in prova a Trigoria questo ragazzo diciottenne. Rimasi abbagliato dalle sue qualità e in particolare dalla velocità. Anche Alberto De Rossi, che allenava la Primavera e di campioni ne ha visti nella sua vita, fu folgorato". Non deve sforzarsi di cercare nei ricordi, Sabatini, perché Radonjic rappresenta per certi versi ancora una ferita aperta per uno scopritore di talenti come lui e di quel periodo ricorda tutto nei minimi dettagli. "Nemanja era problematico, ovviamente non parlava italiano e faticava a inserirsi con i compagni. Però noi non siamo stati bravi a gestirlo. Mi rammarico molto di come è andata. Ho un folle senso di colpa ancora oggi. Dovevamo accompagnarlo in prima squadra, aiutarlo di più. Avrebbe dovuto diventare un calciatore della Roma. Ma dico anche che vederlo segnare un gol così mi riempie di orgoglio".