Tuttosport: “Sanabria è pensieroso, la prossima estate sarà in bilico”

Tuttosport quest'oggi scrive in merito alla condizione dell'attaccante del Torino, Antonio Sanabria. Il numero 9 granata in questa stagione sta segnando con molta meno regolarità dello scorso campionato quando aveva trascinato il Toro a suon di gol. Per il centravanti paraguaiano si contano fin qui solo 3 reti, e di queste solo una è arrivata negli ultimi due mesi. L'anno scorso nell'annata d'oro di Sanabria sono arrivate la bellezza di 12 reti, un bottino ben diverso da quello di questo campionato nel quale l'ex Genoa e Betis si sta abituando a dividere il reparto d'attacco con Duvan Zapata. Secondo il quotidiano piemontese, Sanabria potrebbe inoltre lasciare la squadra nonostante il rinnovo firmato ad inizio gennaio. In estate il Toro potrebbe vivere una sorta di rivoluzione con il cambio in panchina de Juric non dovesse rinnovare e anche Tonny rischierebbe il posto.