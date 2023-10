Tuttosport: “Sanabria, il giocatore ritrovato”

Tonny Sanabria si è ripreso il Torino. Con il passaggio di Juric al 3-5-2, il centravanti paraguaiano troverà sicuramente più spazio e già con il Lecce ha fatto vedere sprazzi del vecchio Tonny: "Era dalla scorsa stagione che non vedevamo il paraguaiano così in palla, motivato, lucido nel gestire palloni e azioni sia sulla trequarti sia in una posizione più chiaramente offensiva: 2 conclusioni verso la porta, 44 palloni giocati, il 72% dei passaggi riusciti, ben 22 palloni smistati in avanti con esito positivo" scrive il quotidiano.