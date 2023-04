Tuttosport: “Sanabria, mai avuta tanta fame di gol”

"Se nel corso dell’andata il paraguaiano faticava da matti a buttarla dentro - tanto che lo stesso tecnico più di una volta aveva messo l’accento sulla necessità di rinforzare il reparto offensivo granata - nel 2023 Sanabria è finalmente impazzito - si legge su Tuttosport - . Nelle prime undici uscite del suo campionato il centravanti aveva segnato appena due gol, mentre nelle seguenti quattordici partite le reti realizzate sono state ben 7. Da bomber di razza la media: esattamente un gol L’attaccante arriva da 7 reti nelle ultime 14 gare ogni due partite. Il totale fa 9, e posiziona l’attaccante a un passo dalla doppia cifra, da quelle dieci marcature che mai Sanabria ha raggiunto, in Italia. Fin qui in una sola stagione, nel 2015-16 in Spagna con lo Sporting Gijon, ha saputo andare oltre le 9 reti: in quell’annata furono 11. Il sudamericano è quindi nelle condizioni di battere un record personale dietro l’altro, di continuare ad alimentare la lucida follia che lo sta accompagnando. Considerato il ritmo che sta tenendo, non è affatto lontana la prospettiva di arrivare a 12 gol, in questa Serie A. Alla fine della quale mancano 8 giornate".