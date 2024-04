Tuttosport: “Sanabria si gioca il Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tonny Sanabria si gioca la permanenza a Torino. In questo campionato l'attaccante granata ha avuto molti alti e bassi: "Un trend deludente, e che apre all’interno della società una riflessione sul futuro dell’attaccante. A gennaio il club ha sottoposto a Sanabria il prolungamento di contratto, firmato dal centravanti fino al 2026. Tonny a Torino si trova bene, ma per restare deve implementare il bottino di reti, ritrovando la continuità avuta nella seconda parte dello scorso torneo. In caso contrario la società aprirebbe alla sua cessione estiva, sempre che a Cairo e Vagnati arrivi la proposta economica congrua" si legge tra le pagine del quotidiano.