Tuttosport: “Scatta l’operazione Lazaro: si può riscattare a 4 milioni”

Oltre al rinnovo di contratto di Ivan Juric ("Il contratto del croato scade nel 2024, ma ci sono l’intenzione e la speranza di allungarlo per un’altra stagione portandolo al 2025. La trattativa, seppur sotto traccia, è già cominciata e a quanto sembra le possibilità di concretizzarla sono alte" si legge sul quotidiano), Vagnati sta lavorando per riscattare Valentino Lazaro. "Il diritto di riscatto fissato in estate con l’Inter è di 6 milioni, tuttavia, considerando che il contratto del giocatore con i nerazzurri scade nel 2024, l’operazione si può chiudere a 4. Ed è quello che intende fare Urbano Cairo" scrive Tuttosport tra le sue pagine. Infine ci sono situazione contrattuali da risolvere: Aina e Djidji hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e da gennaio i due potrebbero già trovare l'accordo con un nuovo club a parametro zero.