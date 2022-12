Tuttosport: “Schuurs fuori dal mercato, Sanabria in crisi di gol”

Torino-Cremonese ha di nuovo messo in risalto le qualità fisiche e tecniche del giocatore olandese Perr Schuurs. Il difensore granata, infatti, nel post-partita ha rivelato di stare bene al Toro, di non aver bisogno di un cambiamento, e, anzi, vuole raggiungere grandi obiettivi proprio insieme alla squadra e a Ivan Juric, a partire dal raggiungere l'Europa. "So benissimo che l’Europa è un obiettivo durissimo da raggiungere. Ma la prima parte della stagione è stata molto buona per noi. Tranne per i troppi gol presi alla fine. Contro Inter, Sassuolo, Roma... e non solo... abbiamo perso 5 o 6 punti negli ultimi minuti. Se oggi li avessimo... Comunque è vero, probabilmente vedremo un campionato molto diverso sotto tanti aspetti. E siccome noi siamo forti come squadra e questo è un club speciale, per me un grande club, vogliamo cercare di riportare i colori granata in Europa. Dovremo andare forti come nei primi 3 mesi di campionato: giocando con qualità", riporta Tuttosport. Intanto, se in difesa si puo' stare tranquilli con Schuurs, in attacco Sanabria non è nel suo momento migliore: con Pellegri di nuovo affaticato, il paraguaiano non ha segnato in nessuna delle tre amichevoli giocate nella sosta mondiale. Per questo, Davide Vagnati sta lavorando sul mercato per un rinforzo, e anche su Dennis Praet: il Leicester ha, infatti, proposto uno scambio tra il giocatore e Lukic, scambio che però il ds granata ha rifiutato. Nel frattempo, si lavora anche su Vlasic con il West Ham...