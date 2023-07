Tuttosport: “Scontri e insulti razzistici a Juric”

Purtroppo anche a Pinzolo c'è stato spazio per un episodio di razzismo che non dovrebbe avvenire nel mondo del pallone rotondo. Alcuni ultras del Modena, in occasione dell'amichevole Torino-Modena terminata 2-1 per i granata, hanno intonato dei cori offensivi nei confronti di mister Juric. Nell'edizione odierna Tuttosport ha posto l'attenzione anche su questo spiacevole evento. "Ci risiamo: prim’ancora che inizi la stagione ufficiale dobbiamo già parlare di scene vergognose. Prima della partita, nel parco Pineta, adiacente al campo sportivo, le forze dell’ordine sono dovute intervenire con più cariche per disperdere i tifosi. Ma i tifosi del Modena sono andati oltre: per tutto il match hanno insultato con cori pesanti, anche razzistici, Ivan Juric. La sua panchina era proprio sotto il settore modenese e il tecnico croato si è preso insulti di tutti i gusti".