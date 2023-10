Tuttosport: “Se Vanja non darà sicurezze il Toro cercherà un portiere esperto”

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi viene dedicato ampio spazio al mercato del Toro soprattutto in ottica portieri. Secondo il quotidiano piemontese, se Vanja Milinkovic-Savic non dovesse fornire migliori garanzie nelle prossime partite il club granata potrebbe guardarsi intorno. Dopo gli errori nel derby contro la Juventus sono infatti affiorate alcune perplessità sulle performance del portiere serbo e a gennaio il DT Davide Vagnati potrebbe anche sondare il mercato alla ricerca di nuovi profili. Manca comunque ancora parecchio tempo prima dell'inizio del mercato e possono cambiare molto carte in tavola. Il Torino comunque resterà vigile in merito a questa ipotesi e Ivan Juric dovrà spronare il suo portiere a far meglio dopo che negli ultimi mesi lo ha sempre difeso a spada tratta.