Tuttosport: “Seck in prestito se arriverà Praet”

Demba Seck proverà a convincere in questi mesi sia Juric sia la dirigenza granata a puntare ancora su di lui, ma un possibile approdo sotto la Mole di Praet a gennaio lo spingerebbe probabilmente in prestito altrove, come si può leggere sulle pagine odierne di Tuttosport: "Due mesi per giocarsi le proprie carte e conquistarsi un pezzo di Toro: il futuro di Demba Seck passerà da 9 sfide di campionato (quella di domani contro il Sassuolo aprirà il ciclo che si chiuderà il 13 novembre contro la Roma, prima della pausa per il Mondiale) e una di Coppa Italia (il 18 ottobre contro il Cittadella). Praticamente un quarto di stagione in cui l’esterno senegalese dovrà convincere prima Juric e poi la società. [...] In caso contrario, invece, per lui si aprirebbero le porte del prestito per accumulare minuti ed esperienza. Il suo posto potrebbe essere occupato da Praet, che i granata hanno trattato fino all’ultimo giorno di mercato estivo e che Juric riabbraccerebbe volentieri".