Tuttosport: “Sempre Buongiorno, derby infinito dai 7 anni fino a oggi”

"Un aspetto è inconfutabile, chiaro e limpido al netto di quanto potrà succedere in estate. Buongiorno darà tutto per i colori granata, da qui alla fine" scrive Tuttosport nell'edizione odierna presentando il derby con un focus sul giocatore simbolo del Torino. Prosegue il quotidiano: "Da quando ha sette anni Ale affronta i bianconeri con il sangue agli occhi, e con la feroce determinazione di batterli. La stessa che anima i tifosi, che il giorno del derby dovrebbe legare tutto l'ambiente, in campo come sugli spalti". E infine conclude: "Vivere la prima rassegna importante in Azzurro con il Toro qualificato in Europa sarebbe il massimo. Dopodiché potrà anche essere scritta una nuova storia".