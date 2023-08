Tuttosport: “Senso del gioco, forza e gol. Ilic leader in mezzo al campo”

L'edizione odierna del Tuttosport esalta la grandissima prestazione di Ivan Ilic, classe 2001 arrivato lo scorso Gennaio dall'Hellas per 16 milioni. Il giocatore è stato fortemente voluto da Juric e la partita contro la Feralpisalò è un'altra occasione che ci permette di comprenderne il perché: a centrocampo smista palloni con eleganza, è presente in ogni azione e come se non bastasse ha regalato con un tiro da fuori area spettacolare il vantaggio ai granata. A seguire le parole del quotidiano verso il serbo: "La sua sassata di destro, quindi col piede non baciato dalla dea del pallone, è una gran bella cartolina. La manda Ivan Ilic. oltre alla rete decisiva, c'è un mare di lavoro. Pulito e sporco. I 3 tiri complessivi verso la porta avversaria, i 4 palloni recuperati, i 94 passaggi riusciti e i 112 tocchi. Roba da Ilic. Non è un caso che Juric abbia spinto tantissimo per averlo."