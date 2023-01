Tuttosport: “Senza il rinnovo di Vanja il Torino può tornare su Cragno”

Tuttosport questa mattina propone un punto sul calciomercato del Torino e un aggiornamento importante viene fatto sulla situazione portiere. Ivan Juric quest'anno, dopo i problemi della passata stagione, ha affidato con convinzione la maglia da portiere titolare a Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo ha però il contratto in scadenza nel 2024 e ad oggi non sembra semplice riuscire a trovare un accordo per il rinnovo. In caso di mancata firma su un nuovo contratto non si esclude che Vanja possa salutare in estate e al suo posto sarà cercato un nuovo portiere. In pole al momento c'è Alessio Cragno che a Monza non sta trovando spazio. Per lui si contano solamente due presenze in Coppa Italia e nessuna in campionato. In estate il Toro perderà anche Etrit Berisha che quest'anno sta facendo il secondo ma che non è mai sceso in campo nemmeno per un solo minuto e ha espresso il desiderio di trovare un'altra squadra che lo faccia giocare.