Tuttosport: “Sì per Sanabria-Toro 2027. Adesso altri dieci gol”

La storia tra Sanabria e il Torino proseguirà. L'ex Betis sembra pronto a rinnovare il proprio contratto con la società piemontese fino al 2027. Lo stipendio del giocatore sarà alzato. Dopo un avvio non brillantissimo è tornato il Sanabria visto nella passata stagione. Tuttosport fa il punto della situazione nella sua edizione. "Già, dopo la gara di Lecce decisa da Buongiorno e che ha rappresentato la scossa dell’annata un po’ per tutti i granata, ecco che dal 2-1 infl itto al Sassuolo il paraguaiano ha iniziato a fare gol. Contro i neroverdi in avvio, subito, da Pantera Rosa burlando Consigli da qualche passo, dopo l’assist di Tameze. E Tonny si è ripetuto nella prova simbolo della rinascita, nel 3-0 all’Atalanta che ha espresso Zapata con una doppietta e Sanabria quale autore del rigore del temporaneo raddoppio".