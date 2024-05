Tuttosport: “Si tenta il recupero di Buongiorno, ma a giugno c’è l’Europeo”

L'edizione odierna di Tuttosport propone un aggiornamento sulle condizioni del vicecapitano del Torino, Alessandro Buongiorno. Il difensore cresciuto nel vivaio granata è attualmente fermo ai box per un fastidio all'adduttore che ha patito nei giorni scorsi e che lo ha costretto ad osservare dalla panchina i compagni mentre vincevano 1-2 al Bentegodi contro il Verona. Il Toro vorrebbe recuperare il prima possibile il suo numero 4 che continua ad essere uno dei punti di riferimento della difesa e che potrebbe diventare fondamentale in campo negli ultimi 180 minuti di gioco vista la speranza di Juric e del gruppo di centrare ancora l'Europa. Buongiorno vorrebbe rientrare senza dubbio per dare una mano ai compagni tuttavia sa anche quanto sarà importante riuscire ad evitare ricadute dal momento che manca meno di un meso all'inizio degli Europei in Germania a giugno, una spedizione in cui vorrà essere protagonista con la maglia azzurra.