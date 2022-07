Tuttosport: “‘Sì, Toro su Schuurs’. Orsolini: 8,5 milioni”

Weezenberg, che su De Telegraf, il principale quotidiano dei Paesi Bassi, ha detto: 'Il Torino è un candidato importante'. I granata, per l’occasione, hanno subito scoperto le carte offrendo all’Ajax una decina di milioni più due di bonus contro la richiesta iniziale di 15. Se nei prossimi giorni l’operazione non dovesse andare a buon fine, Vagnati tornerebbe a dirottare le sue premure su Jason Denayer. Il giocatore ha “sparato” 3 milioni a stagione come richiesta d’ingaggio, visto che è svincolato, ma pare disponibile ad abbassare le pretese. Nel frattempo è stata recapitata al Bologna un’offerta ufficiale per Riccardo Orsolini di 8,5 milioni più bonus per un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Il Bologna spera in un rilancio più sostanzioso. Nel reparto offensivo segnaliamo contatti con la Roma per l’uzbeko Eldor Shomurodov e con l'Atalanta per il russo Aleksey Miranchuk. Nessuna novità sostanziale, invece per Laurienté e Praet. Stand-by per Maggiore".